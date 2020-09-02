ZTE Axon 20 5G





Компания Xiaomi только собирается наладить выпуск смартфонов с невидимыми фронталками, а у ZTE такое устройство уже есть. Это Axon 20 5G, который был представлен сегодня.



Axon 20 5G получил OLED-экран диагональю 6,92 дюйма, в верхнюю часть которого встроена невидимая 32-мегапиксельная фронтальная камера, а в нижнюю — такой же невидимый сканер отпечатков пальцев. ZTE показала внутреннее устройство смартфона и сообщила, что в невидимой камере используются прозрачные органические и неорганические материалы, а сделанные на неё снимки обрабатываются специальными алгоритмами для увеличения качества.







В смартфон установлен процессор Qualcomm Snapdragon 765G со встроенным модемом 5G, 6 или 8 ГБ оперативной памяти, накопитель на 128 или 265 ГБ со слотом для карты памяти и аккумулятор ёмкостью 4220 мАч. Основная камера четырёхмодульная — основной сенсор 64 Мп, ультраширокий 8 Мп, макро 2 Мп, датчик глубины 2 Мп. Толщина корпуса составляет 7,98 мм.



ZTE уже начала продавать Axon 20 5G в Китае за 2198 юаней, что равняется приблизительно 320 долларам и 23 600 рублей. О продажах в других странах пока ничего не сообщается.







