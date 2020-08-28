Компания Xiaomi анонсировала выпуск смартфонов с невидимой фронтальной камерой. Это уже третье поколение подобных фотомодулей и теперь оно наконец-то готово к использованию в коммерчески доступных устройствах. Камера-невидимка встроена в экран, и ничто не выдаёт её присутствие — она абсолютно незаметна, не искажает изображение и не мешает обзору.
Предыдущие два поколения невидимых камер не уходили дольше лабораторий Xiaomi, хотя компания иногда демонстрировала эти инновации на различных выставках и конференциях. Прототип смартфона с по-настоящему невидимой фронталкой уже готов и был продемонстрирован в коротком видеоролике.
В своём блоге Xiaomi описывает особенности новой технологии и её отличия от предыдущих разработок. Прежде для достижения прозрачности пиксели камеры расставлялись далеко друг от друга, что приводило к снижению разрешения, либо во время съёмки пиксели экрана на месте камеры отключались, чтобы не мешать захвату света. Xiaomi уменьшила пиксели и расположила их таким образом, чтобы свет мог проходить между ними. Для компенсации уменьшения размеров пикселей была увеличена плотность их размещения. Кроме того, Xiaomi изменила конструкцию модуля камеры таким образом, чтобы на пиксели попадало как можно больше света (а от этого зависит качество съёмки).
В результате у Xiaomi получилась абсолютно незаметная встроенная в экран камера, которая позволяет получать снимки такого же качества, которое обычно ждёшь от фронталки.
Слева — снимок на обычную фронталку, справа — на прозрачную:
По словам Xiaomi, первые устройства с невидимыми фронтальными камерами появятся в продаже в 2021 году. К этому моменту компании предстоит решить несколько технологических задач, которые позволят довести технологию до ума. Прежде всего, камера должна быть действительно незаметной, а качество снимков должно быть таким же, как при съёмке на обычную камеру.
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