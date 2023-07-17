Игру Dead Island 2 взломали. Она уже доступна на торрентах

Российская хакерша Empress сообщила об успешном взломе игры Dead Island 2, одного из самых крупных хитов 2023 года. Новинка была создана студиями Deep Silver и Dambuster, она продержалась 2,5 месяца, прежде чем оказаться слитой на торрентах.
Известно, что в Dead Island 2 используются защиты Denuvo v18 и Epic Online Services. Взломанная версия датируется маем этого года, без улучшений из июньского патча, и содержит в себе оружейные наборы из золотого издания.
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Хакерша Empress посмеялась над разработчиками из Denuvo и Epic Games, она заявила, что все их усилия по защите игр от взлома бесполезны. Ранее она взломала Hogwarts Legacy и Resident Evil 4, благодаря чему заработала большое уважение на хак-сцене и в среде геймеров, не брезгующих пиратками.
Релиз Dead Island 2 состоялся в апреле 2023 года на ПК, Xbox и PlayStation. Продажи игры превысили 2 миллиона экземпляров.