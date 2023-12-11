Игру The Day Before назвали главным провалом года. За что?

Александр


Якутская игровая студия Fntastic на днях выпустила в Steam амбициозный постапокалиптический MMO-шутер с элементами выживания The Day Before. Игра не понравилась ни критикам, ни геймерам. Некоторые даже призвали разработчиков не позориться и удалить её из Steam.

The Day Before продаётся в Steam за $39,99 или 1300 р. Судя по странице игры, в основном ей ставят плохие оценки, хотя изначальные ожидания были очень воодушевлёнными. Весной 2022 года она обходила по числу добавивших ее в вишлисты пользователей все другие анонсированные в Steam проекты, включая Starfield, Bloodlines 2 и Hogwarts Legacy. На старте она возглавила топ самых покупаемых игр онлайн достиг отметки в 38 тысяч одновременно зашедших игроков, а на стриминг-платформе Twitch число зрителей трансляций, посвященных The Day Before, достигало 490 тысяч человек.

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Игра совершенно не оправдала ожиданий пользователей. Оказалось, что это не полноценная MMO в открытом мире, а сурвайвал-шутер с гораздо более примитивным сценарием, что-то вроде Escape from Tarkov. Пользователи также отметили, что игра даже отдалённо не похожа по графике и экшену на то, что было показано в аносирующем трейлере.

Из отзывов:

«Это не ММО с открытым миром. Это „Тарков“ от третьего лица. В трейлерах — сплошная ложь».

«Эта игра — не ММО, как рекламировалось. Это явный скам».

«Они показывали нам геймплей, который не является этой игрой. Они показали нам сражения, открытый мир, зомби, детали, графику и много чего еще… Что же мы получили… Собранную наполовину из ассетов игру».

Пользовательские оценки и отзывы оказались беспощадны. Всего за несколько дней, прошедшие с момента появления игры в раннем доступе, она сместилась со второго места в чарте самых ожидаемых на одну из последних строк в списке самых худших за всю историю Steam. Игроки ругают всё, что только можно представить: примитивный сюжет, кривую графику, баги, отсутствие оптимизации, отваливающиеся сервера, отсутствие других игроков в онлайне, малое количество врагов, неработающую систему инвентаризации. Только 15% игроков поставили игре хорошую оценку (4 или 5).

Недовольные геймеры атакуют разработчиков с предложением удалить игру, убеждают сделать то же самое модераторов Steam и требуют возврат средств, отправляя жалобы на обман. Разработчики почти никак не реагируют на жалобы, даже напротив — они заявили, что в The Day Before скоро появится ближний бой (как будто это что-то исправит). Впрочем, они всё же удалили канал The Day Before в Discord и скрыли трейлеры с YouTube, а также пообещали исправление критических крашей перед полноценным выпуском игры.
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Комментарии

Esthet
+1781
Esthet
Более того, шарящие выяснили что игра в принципе состоит из купленных ассетов которых насчитали 97 паков))) и что они собрались исправлять? Собрали лагающий кусок параши за месяц на коленке и просят еще за это денег, за такое надо по шапке давать.
Сегодня в 13:50
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Esthet
+1781
Esthet
Еще новость)

Вот и сказочке конец: разработчики The Day Before объявили о закрытии своей студии через 4 дня после релиза игры

🤔 Полный провал привел к финансовому краху студии, но фанаты в Twitter X просят вернуть им деньги за покупку
48 минут назад
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