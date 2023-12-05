Вышел дебютный трейлер GTA VI. Ни слова о ПК-версии

Помимо ролика Rockstar Games выложили официальный пресс-релиз. В тексте назвали сроки выхода игры и платформы на которых она появится.Судя по всему, большая часть утечек подтвердилась. В первом трейлере мы видим живописные пейзажи, вдохновленные Флоридой, а также вывеску, которая намекает, что игроки вновь посетят Вайс-Сити. Главной героиней станет Люсия — девушка с криминальным прошлым. Также фигурирует ее напарник, судя по слухам, — второй игровой персонаж.В трейлере и пресс-релизе игры указаны сроки выхода — 2025 год. Из заявленных платформ отмечены только PlayStation 5 и Xbox Series S|X. Вряд ли Rockstar Games обойдет стороной ПК-игроков, однако GTA V добралась до персональных компьютеров только спустя два года поле релиза на консолях — в 2015 году.