Вышел дебютный трейлер GTA VI. Ни слова о ПК-версии

Артем
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Помимо ролика Rockstar Games выложили официальный пресс-релиз. В тексте назвали сроки выхода игры и платформы на которых она появится.

Судя по всему, большая часть утечек подтвердилась. В первом трейлере мы видим живописные пейзажи, вдохновленные Флоридой, а также вывеску, которая намекает, что игроки вновь посетят Вайс-Сити. Главной героиней станет Люсия — девушка с криминальным прошлым. Также фигурирует ее напарник, судя по слухам, — второй игровой персонаж.


В трейлере и пресс-релизе игры указаны сроки выхода — 2025 год. Из заявленных платформ отмечены только PlayStation 5 и Xbox Series S|X. Вряд ли Rockstar Games обойдет стороной ПК-игроков, однако GTA V добралась до персональных компьютеров только спустя два года поле релиза на консолях — в 2015 году.
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Источник:
YouTube
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Комментарии

–17
epiOsoid_2&6_mazuta46
А на steam deck она выйдет?🤩
Сегодня в 09:03
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tellurian
+4720
tellurian epiOsoid_2&6_mazuta46
Выйдет, только не сразу. Сначала приставки. Там основные деньги соберут, потом на ПК.
Сегодня в 13:27
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