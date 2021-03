Как мы знаем, Sony сейчас готовит выпуск бывшего эксклюзива для Playstation 4, зомби экшена Days Gone, на ПК — компания сообщила об этом 23 февраля, и игра выйдет в Steam весной этого года. Однако один из пользователей форума Reddit благодаря неофициальной базе данных по магазину Valve, SteamDB, обнаружил, что игра Days Gone была зарегистрирована в Steam аж годом ранее, 27 февраля 2020 года.Что еще интереснее, Sony подтвердила перенос своего первого крупного эксклюзива с PlayStation 4 на ПК, Horizon Zero Dawn, двумя неделями позже этой даты. Иными словами, компания даже не стала ожидать результатов продаж этой игры — порт Days Done был одобрен заранее.Получается, что компания была уверена в успехе своих игр на ПК — и не ошиблась: так, Death Stranding был тепло встречен игроками на ПК, а Horizon Zero Dawn вообще была продана 700 тысячами копий на старте в Steam. Так что есть большой шанс, что Sony продолжит активно переносить свои эксклюзивы, в том числе и будущие, с PlayStation 5, на ПК.