





Уже не раз в интернете появлялись слухи и даже рендеры обновленных iMac Pro с уменьшенной нижней рамкой дисплея и плоской задней крышкой. И теперь на официальном сайте Apple в США мы можем видеть, что в продаже осталась лишь базовая модель с недвусмысленной подписью «пока остаются запасы».Судя по всему, компания из Купертино распродает все оставшиеся iMac Pro, и, возможно, на мартовской презентации представит обновленную линейку этих мощных моноблоков. Кроме того, в текущем виде покупка iMac Pro большого смысла не имеет: его базовая версия с 10-ядерным CPU Intel Xeon стоит почти вдвое дороже, чем аналогичная по производительности версия 27'' iMac на 10-ядерном Core i9.Это не удивительно с учетом того, что iMac Pro практически не менялся с момента анонса на WWDC 2017 года, когда он действительно удивлял производительностью в тонком корпусе. С учетом того, что Apple активно переводит свои устройства на ARM-процессор M1, который показывает отличную производительность, вполне возможно, что в новом iMac Pro пропишется более мощная версия M1X, которая не оставит конкурентам ни единого шанса.