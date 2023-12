Лучшая игра 2023 года Alan Wake 2 получила бесплатное DLC

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

После победы в нескольких номинациях The Game Awards 2023 студия Remedy объявила о выпуске бесплатного дополнения для игры Alan Wake 2.Сегодня, 11 декабря, состоялся релиз бесплатного DLC с режимом «Новая игра+». Alan Wake 2: The Final Draft также включает в себя совершенно новую концовку истории. Чтобы получить к ней доступ, сначала вам придется пройти обычную игру, а затем завершить режим «НИ+».Remedy заявляет, что этот финал «вызовет спекуляции и теории у преданных фанатов» серии. Помимо прочего, «Окончательный проект» содержит новые видеоролики, дополнительные страницы рукописей Алана и, конечно же, более прокачанных врагов на «кошмарном» уровне сложности.Alan Wake 2: The Final Draft уже доступна на всех платформах, включая PS5, Xbox Series X/S и ПК.