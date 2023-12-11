Лучшая игра 2023 года Alan Wake 2 получила бесплатное DLC

Фархад
Alan Wake

После победы в нескольких номинациях The Game Awards 2023 студия Remedy объявила о выпуске бесплатного дополнения для игры Alan Wake 2.

Сегодня, 11 декабря, состоялся релиз бесплатного DLC с режимом «Новая игра+». Alan Wake 2: The Final Draft также включает в себя совершенно новую концовку истории. Чтобы получить к ней доступ, сначала вам придется пройти обычную игру, а затем завершить режим «НИ+».



Remedy заявляет, что этот финал «вызовет спекуляции и теории у преданных фанатов» серии. Помимо прочего, «Окончательный проект» содержит новые видеоролики, дополнительные страницы рукописей Алана и, конечно же, более прокачанных врагов на «кошмарном» уровне сложности.

Alan Wake 2: The Final Draft уже доступна на всех платформах, включая PS5, Xbox Series X/S и ПК.

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Источник:
Engadget
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Комментарии

+12
venom9954
очень красивая и очень скучная игра. Как в плане сюжета, так и в плане геймплея
Сегодня в 11:35
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