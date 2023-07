Названы 500 лучших игр в истории. Это самый достоверный рейтинг

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

The Legend of Zelda: Breath of the Wild Tetris (Game Boy) The Last of Us The Legend of Zelda: Ocarina of Time Half-Life 2 Super Mario 64 The Legend of Zelda: A Link to the Past «Ведьмак 3» Resident Evil 4 (2005) Grand Theft Auto V BioShock Super Metroid Super Mario World Mass Effect 2 Portal 2 Shadow of the Colossus (2005) Street Fighter II: The World Warrior Doom (1993) Minecraft Final Fantasy VII (1997)

Пользователь игрового портала IGN с ником RuFiOoo составил рейтинг из 500 самых лучших игр за всё время существования индустрии. Это не его личное мнение, список был сформирован им согласно математическим подсчётам на основе более чем восьми десятков рейтингов, опубликованных в разные годы.RuFiOoo предъявлял требования к рейтингам, которые он использовал в своём исследовании. В списке должно быть не менее 50 позиций, а в сводный рейтинг попали только игры, включённые в несколько подобных подборок. Итоговый балл высчитывался путём умножения средней оценки игры на частоту её появления в списках. Играм также присуждались бонусные баллы за попадание в первую десятку.Первое место в рейтинге RuFiOoo заняла игра The Legend of Zelda: Breath of the Wild, на втором месте Tetris для Game Boy, а на третьем оказалась The Last of Us.Топ-20 игр в рейтинге RuFiOoo:С полным списком топ-500 игр можно ознакомиться на сайте IGN