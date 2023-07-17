Названы 500 лучших игр в истории. Это самый достоверный рейтинг

Александр


Пользователь игрового портала IGN с ником RuFiOoo составил рейтинг из 500 самых лучших игр за всё время существования индустрии. Это не его личное мнение, список был сформирован им согласно математическим подсчётам на основе более чем восьми десятков рейтингов, опубликованных в разные годы.

RuFiOoo предъявлял требования к рейтингам, которые он использовал в своём исследовании. В списке должно быть не менее 50 позиций, а в сводный рейтинг попали только игры, включённые в несколько подобных подборок. Итоговый балл высчитывался путём умножения средней оценки игры на частоту её появления в списках. Играм также присуждались бонусные баллы за попадание в первую десятку.

Первое место в рейтинге RuFiOoo заняла игра The Legend of Zelda: Breath of the Wild, на втором месте Tetris для Game Boy, а на третьем оказалась The Last of Us.


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Топ-20 игр в рейтинге RuFiOoo:

  1. The Legend of Zelda: Breath of the Wild
  2. Tetris (Game Boy)
  3. The Last of Us
  4. The Legend of Zelda: Ocarina of Time
  5. Half-Life 2
  6. Super Mario 64
  7. The Legend of Zelda: A Link to the Past
  8. «Ведьмак 3»
  9. Resident Evil 4 (2005)
  10. Grand Theft Auto V
  11. BioShock
  12. Super Metroid
  13. Super Mario World
  14. Mass Effect 2
  15. Portal 2
  16. Shadow of the Colossus (2005)
  17. Street Fighter II: The World Warrior
  18. Doom (1993)
  19. Minecraft
  20. Final Fantasy VII (1997)

С полным списком топ-500 игр можно ознакомиться на сайте IGN.
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Комментарии

+573
pincher
Можно было и все игры переписать, а не только 20, а остальные по ссылке… так можно и просто вместо статьи ссылку дать 🤨🧐🤣🤣🤣
12 минут назад
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