Опять страдать: вышел трейлер дополнения Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Ровно за месяц до выхода масштабного дополнения к культовой игре Elden Ring, студия FromSoftware поделилась новым сюжетным трейлером Shadow of the Erdtree.Судя по трейлерам, нас ждёт Страна Теней с кучей новых монстров и ужасов, созданных слегка извращённым воображением Хидетаки Миядзаки. Также нам показали Мессмера, который, вероятно, станет последним боссом DLC.Возможно, FromSoftware раскроет ещё больше подробностей в ближайшее время, но если вы ещё не прошли Elden Ring, то у вас ещё целый месяц впереди.Релиз DLC Shadow of the Erdtree состоится 21 июня на Xbox, PlayStation и ПК.