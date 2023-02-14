Солдатик из «Пацанов» высмеял фанатов Hogwarts Legacy в новой рекламе Atomic Heart

Американский актёр Дженсен Эклс, исполнивший роль Солдатика в «Пацанах» и Дина Винчестера в «Сверхъестественном», снялся в новом проморолике к одной из самых ожидаемых игр 2023 года Atomic Heart.В полутороминутном видео Дженсен Эклс показывает девочке, что с помощью магии невозможно выжить в робоапокалипсисе, а уничтожить роботов можно только оружием или голыми руками. Под занавес нам показали геймплейные кадры Atomic Heart. Тут прослеживается явная отсылка к недавно вышедшей игре по вселенной Гарри Поттера, Hogwarts Legacy, которая уже побила несколько рекордов в Steam и на Twitch.Напомним, релиз Atomic Heart на ПК, PlayStation и Xbox состоится 21 февраля.