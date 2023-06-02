Состоялся релиз второй части саундтрека к Atomic Heart. Где послушать?
Артем Фунтиков —
Mundfish выкатили 32 забойных трека из игры. Альбом уже можно послушать на всех популярных музыкальных сервисах.
Atomic Heart vol.1 был тепло принят как геймерами, так и простыми слушателями. Если первая часть саундтрека покорила ремиксом российского исполнителя DVRST «Комарово», вторая может похвастаться треком «В траве сидел кузнечик» в интерпретации Мика Гордона. Ранее композитор покорил мир музыки саундтреком к Doom 2016 и Doom Eternal.
Где послушать:
Яндекс Музыка
ВК Музыка
Apple Music
Spotify
YouTube
Где найти саундтрек Atomic Heart vol.1
Релиз Atomic Heart состоялся 21 февраля на ПК и консолях. За это время игра обрела широкую фан-базу по всему миру, а разработчики из Mundfish выпустили несколько патчей, которые окончательно довели проект до идеала. Впрочем, даже на старте он был весьма хорош. Наш главный редактор Георгий Лямин сел за игру со дня релиза и остался в восторге от работы российских разработчиков. Свои впечатления он описал в подробном и красивом обзоре.
Также можно скачать обои на мобильный телефон с главными персонажами и атмосферными локациями из игры.
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