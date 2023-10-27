Спорим, вы не пройдёте! В Steam вышел скример Don’t Scream

«Предупреждение: мы не несём ответственность за непоправимый ущерб вашему нижнему белью, нанесённый во время игры», — подчёркивают разработчики.

Сегодня, 27 октября, в Steam состоялся релиз короткой хоррор-игры Don’t Scream от двух инди-разработчиков.По сути, это симулятор страха — вам предстоит продержаться в мрачном лесу всего 18 минут. Главное условие — не закричать, иначе игра начнётся заново. Разумеется, вам потребуется подключить микрофон к компьютеру и пройти небольшую калибровку звука при запуске.На первый взгляд, ничего сложного, правда? Однако тайтл не так уж и прост, поскольку отсчёт времени идёт, только когда вы двигаетесь. Скример можно словить абсолютно рандомно, а сложности в прохождении добавляет то, что любой писк, вздрагивание или вздох может быть засчитан как крик.Видимо, сон сегодня отменяется, время строить кирпичный завод. Цена в Steam — 350 рублей.