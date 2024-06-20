«Т-Банк» (экс-«Тинькофф») снова лишил геймеров оплаты в Steam

Александр


В «Т-Банк» пропала возможность пополнения счёта в игровом магазине Steam. Она появилась в конце мая и просуществовала приблизительно до середины июня.

Пополнять счёт Steam через «Тинькофф» (а после ребрендинга — «Т-Банк») могли обладатели аккаунтов, зарегистрированных в России, Беларуси других странах СНГ. Комиссия сервиса составляла примерно 11%. Для этого нужно было зайти в приложении в раздел «Платежи» и написать в Steam в поисковой строке или перейти на эту страницу сайта. Сейчас поиск по слову Steam в приложении выдаёт только новости и адреса одноимённого ресторана в Москве, а на сайте открывается страница с переводами и платежами, среди которых нет опции отправки денег в Steam.

В 2022 году у банка «Тинькофф» был отдельный раздел «Игры», в котором можно было пополнять счета в различных игровых магазинах (Steam, Uplay, Microsoft Store, Bethesda, Origin и Epic Games Store), а также приобретать зарубежные игры. Спустя несколько месяцев этот раздел исчез.

Все актуальные способы пополнения Steam перечислены здесь.

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Комментарии

+5
Valera99
Вы же писали уже про это 🤷‍♂️
Сегодня в 16:38
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samOsebe
+571
samOsebe Valera99
от количества статей зависит наполнение сайта, а следовательно и зряплата пишущих.
2 часа назад в 17:22
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0
г0й samOsebe
Ты вроде как давно тут и не понял ещё, что это рерайт новостник? Я даже не верю ни в каких авторов. Они просто рубят свои ковришки с трафика и рекламы.
10 минут назад
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Александр Кузнецов
+958
Александр Кузнецов Valera99
Про это ме только мы не писали, вообще никто не писал, это суперэксклюзив (такой в духе Неуловимого Джо, которого никто не ловит)
2 часа назад в 18:05
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+5
Valera99
Да хосподя. Даже картинку не прикрепить. До чего же все плохо у вас. Кузнецов которому не дано в юмор прилагается бесплатно
11 минут назад
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0
г0й Valera99
Валерка, ты чо разошелся. Все прикрепляется. Не для простых умов сделано.
9 минут назад
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