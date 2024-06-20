«Т-Банк» (экс-«Тинькофф») снова лишил геймеров оплаты в Steam

В «Т-Банк» пропала возможность пополнения счёта в игровом магазине Steam. Она появилась в конце мая и просуществовала приблизительно до середины июня.
Пополнять счёт Steam через «Тинькофф» (а после ребрендинга — «Т-Банк») могли обладатели аккаунтов, зарегистрированных в России, Беларуси других странах СНГ. Комиссия сервиса составляла примерно 11%. Для этого нужно было зайти в приложении в раздел «Платежи» и написать в Steam в поисковой строке или перейти на эту страницу сайта. Сейчас поиск по слову Steam в приложении выдаёт только новости и адреса одноимённого ресторана в Москве, а на сайте открывается страница с переводами и платежами, среди которых нет опции отправки денег в Steam.
В 2022 году у банка «Тинькофф» был отдельный раздел «Игры», в котором можно было пополнять счета в различных игровых магазинах (Steam, Uplay, Microsoft Store, Bethesda, Origin и Epic Games Store), а также приобретать зарубежные игры. Спустя несколько месяцев этот раздел исчез.
Все актуальные способы пополнения Steam перечислены здесь.
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