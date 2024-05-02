Ушла эпоха: Xbox 360 Store закрывается. Что будет с купленными играми?

Артем
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29 июля 2024 года — последний день работы магазинов Xbox 360 и Xbox 360 Marketplace. В Microsoft рассказали, как это повлияет на игроков старенькой консоли.

Владельцы Xbox 360 по-прежнему смогут запускать уже купленные игры, как на старенькой консоли, таки по обратной совместимости на текущем поколении. Поскольку даже спустя десять с лишним лет мультиплеер в некоторых проектах продолжает жить, онлайн-функции оставят. 

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Чего игроки не смогут, так это покупать игры непосредственно с консоли Xbox 360. Но покупки можно совершать на аккаунт через сайт xbox.com. Также Microsoft сообщила, что приложение для просмотра фильмов Microsoft Movies & TV после 29 июля 2024 года станет недоступным.
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Источник:
Microsoft
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