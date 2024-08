Вышел Doom с новыми уровнями, демонами и оружием

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Deathmatch и кооперативный режим с поддержкой до 16 игроков и кроссплеем

поддержка модов для ПК и консолей

Обновленный саундтрек для обеих игр (включает новые треки для Doom II), записанный композитором Эндрю Халшультом (Doom Eternal). Можно выбрать и оригинальные треки

улучшенное быстродействие

эпизод Legacy of Rust с новыми демонами и оружием, 16 новых карт

перевод на 12 языков, включая русский

В сборник вошли классическая дилогия Doom на новом движке и другими техническими улучшениями.В рамках мероприятия Quakecon 2024 студия id Software выпустила обновленные версии игр Doom и Doom II. Шутер пересадили на движок KEX engine, добавили поддержку 4К-разрешения, а дополнения The Plutonia Experiment, TNT: Evilution, No Rest for the Living, Sigil, мастер-уровни для и 26 карт под Deathmatch уже входят в состав сборника.Из наиболее значимых нововведений добавили:Сборник уже доступен за $10 (~900 руб) на ПК в Steam, EGS и GOG, а также консолях PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, S и Nintendo Switch. Бесплатно поиграть смогут подписчики Game Pass и владельцы хотя бы одного из двух переизданий 2019 года.