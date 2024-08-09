Вышел Doom с новыми уровнями, демонами и оружием

Артем
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В сборник вошли классическая дилогия Doom на новом движке и другими техническими улучшениями.

В рамках мероприятия Quakecon 2024 студия id Software выпустила обновленные версии игр Doom и Doom II. Шутер пересадили на движок KEX engine, добавили поддержку 4К-разрешения, а дополнения The Plutonia Experiment, TNT: Evilution, No Rest for the Living, Sigil, мастер-уровни для и 26 карт под Deathmatch уже входят в состав сборника.

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Из наиболее значимых нововведений добавили:

  • Deathmatch и кооперативный режим с поддержкой до 16 игроков и кроссплеем
  • поддержка модов для ПК и консолей
  • Обновленный саундтрек для обеих игр (включает новые треки для Doom II), записанный композитором Эндрю Халшультом (Doom Eternal). Можно выбрать и оригинальные треки
  • улучшенное быстродействие
  • эпизод Legacy of Rust с новыми демонами и оружием, 16 новых карт
  • перевод на 12 языков, включая русский

Сборник уже доступен за $10 (~900 руб) на ПК в Steam, EGS и GOG, а также консолях PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, S и Nintendo Switch. Бесплатно поиграть смогут подписчики Game Pass и владельцы хотя бы одного из двух переизданий 2019 года.

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Источник:
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