Создатели Hamster Kombat раскрыли, что нужно для получения токенов и вывода денег из игры

Александр


В игре Hamster Kombat обновился раздел AirDrop. В нём появился список того, что повлияет на получение криптовалютных токенов. Список содержит несколько пунктов, и очевидно, что чем сильнее игрок прокачает каждый из них, тем больше будет его вознаграждение.

На заработок повлияют следующие факторы:

— Уровень пассивого дохода
— Выполненные задания
— Количество приглашённых друзей
— Полученные достижения
— Подписка на телеграм-канал игры
— Количество полученных в играх ключей



В разделе AirDrop также появилась вкладка Withdrawal, которая будет предназначена для вывода токенов на кошелёк в криптобирже. Этот раздел пока исключительно информационный, он пока не работает, поэтому неизвестно, сколько токенов можно будет получить и в каком соотношении они будут распределены в зависимости от прогресса в каждом из пунктов.

Напоминаем, что мы ежедневно публикуем инструкцию по подбору шифра, который даёт 1 миллион монет, прохождению мини-игры и покупке карточек для получения комбо, дающего 5 миллионов монет. Выполнение этих заданий, а также пассивный доход, который приносят купленные карточки, обеспечивают гораздо более высокий виртуальный заработок, чем простое тапанье по хомяку.

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Комментарии

+81
Александр Крас
Авторы вы Задолбали с этим хомяком. Это такой же лохотрон что ммм.
22 минуты назад
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