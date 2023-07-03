Вышел трейлер долгожданной игры Flashback 2. Мы уже знаем дату релиза

Фархад
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Студия Microids Studio Lyon во главе с Полем Кюссе поделилась новым трейлером научно-фантастического экшен-платформера Flashback 2, а также назвала точную дату выхода игры.

В 22 веке Объединенные миры простираются по всей Солнечной системе, но этому спокойствию угрожает вторжение Морфов во главе с грозным генералом Лазарем. В поисках своего давнего друга Яна Конрад Харт снова погружается в захватывающее дух приключение, полное неожиданных поворотов и откровений с помощью своих немногих союзников, включая A.I.S.H.A., его культовое оружие с искусственным интеллектом!



Разработчики подтвердили существование проекта ещё весной 2021 года и обещали выпустить тайтл в 2022-м. В августе прошлого года им пришлом перенести релиз на 2023 год.

Теперь стало известно, что Flashback 2 поступит в продажу 16 ноября. Игру можно будет приобрести для ПК, PS4/PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, а также для Nintendo Switch.
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Источник:
Microids
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Комментарии

+164
Sergey2048
Помню первую, ещё на АМИГЕ 600, это было что-то.
2 часа назад в 19:56
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Mers
+4463
Mers
Это что, ремейк? К чему опять лес из начала? В игре, лес, был самым интересным уровнем.
21 минуту назад
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