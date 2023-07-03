Вышел трейлер долгожданной игры Flashback 2. Мы уже знаем дату релиза

Студия Microids Studio Lyon во главе с Полем Кюссе поделилась новым трейлером научно-фантастического экшен-платформера Flashback 2, а также назвала точную дату выхода игры.Разработчики подтвердили существование проекта ещё весной 2021 года и обещали выпустить тайтл в 2022-м. В августе прошлого года им пришлом перенести релиз на 2023 год.Теперь стало известно, что Flashback 2 поступит в продажу 16 ноября. Игру можно будет приобрести для ПК, PS4/PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, а также для Nintendo Switch.