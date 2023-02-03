5 новых хорроров, которые уже можно найти в хорошем качестве

Артем
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Наступили выходные, а это значит и можно пощекотать себе нервы за просмотром чего-нибудь остросюжетного. Мы отобрали для вас несколько остросюжетных новинок из жанра ужасы и триллер, которые уже можно найти в хорошем качестве.

Паранормальные явления: дом призраков

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Рейтинг IMDb: 6.5
Режиссер: Джозеф Винтер, Ванесса Винтер 
В ролях: Джозеф Винтер, Мелани Стоун, Джейсон К. Уиксом, Пэт Барнетт, Марти Коллинз, Перла Лакайо и другие.

Раньше Шон вел видеоблог в котором бросал вызов собственным страхам, но из-за скандала слава и деньги остались в прошлом. Записав видео с извинениями, парень решил вернуться с новым леденящим душу проектом. Шон собирается провести ночной стрим из дома с привидениями, где более 100 лет назад повесилась одинокая женщина, а после неоднократно наблюдались странные явления.


Ведьма: реинкарнация

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Рейтинг IMDb: 5.9
Режиссер: Исаак Эсбан 
В ролях: Офелия Медина, Паола Мигель, Саманта Кастильо, Арап Бетке, Иванна София Ферро и другие.

13-летняя Нала вместе с семьей приезжает из города в сельскую местность. Они пытаются найти лекарство для младшей сестры и понимают, что их заботливая бабушка на самом деле не так добра, как кажется.


М3ган

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Рейтинг IMDb: 6.5
Режиссер: Джерард Джонстоун 
В ролях: Эллисон Уильямс, Кимберли Кроссман, Вайолет Макгроу, Ронни Чиэн, Эми Дональд и другие.

10-летняя Кэди вместе с родителями попадает в автоаварию. После смерти родственников, девочка вынуждена жить с тетей Джемме — сотруднице корпорации по производству технологичных игрушек. Не зная, как справиться с внезапно свалившейся на неё ответственностью, и не особо желая тратить на племянницу время, Джемма знакомит Кэди с экспериментальной куклой-андроидом М3ган, обладающей искусственным интеллектом. Новая «подружка» запрограммирована защищать ребенка от физического и морального вреда, и М3ган воспринимает это через чур буквально.


Искореженная

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Рейтинг IMDb: 7.6
Режиссер: Вибеке Муасиа
В ролях: Мэри Финч, Даг Ботин, Стивен Дж. Дархэм, Джейк Ховард, Крии Армстед и другие.

Пытаясь выбраться из-под материнской опеки, Ханна начинает сомневаться в своем психическом здоровье. Ее новые друзья погибают один за другим, а родная мать считает, что девушка и есть причина их смерти.


Страна сладостей

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Рейтинг IMDb: 7.8
Режиссер: Джоэль Кроуфорд, Хануэль Меркадо
В ролях: Иден Бролин, Оливия Луккарди, Уильям Болдуин, Оуэн Кэмпбелл, Гвиневер Тёрнер и другие.

До недавнего времени все считали Реми наивной и набожной девушкой. Она состояла в религиозной секте из которой ее изгнали за плохое поведение и нарушение правил. От Реми отвернулись близкие люди. У девушки не осталось ничего, ни денег, ни жилья, ни работы и она начинает зарабатывать, обслуживая дальнобойщиков на остановках.

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Комментарии

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Monder
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20 минут назад
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