В России возродили легендарный бренд смартфонов

Александр


Российский бренд Highscreen запланировал возвращение на рынок с тремя новыми смартфонами. Его устройства были очень популярны 10-15 лет назад, но в 2017 продажи резко упали, а в 2020 он прекратил выпуск новинок, после чего о нём ничего не было слышно.

Упоминание трёх моделей Highscreen (13M, 13 Max5 и 13 Lite) замечено в «реестре нотификаций о характеристиках шифровальных (криптографических) средств и товаров, их содержащих». Информации об их характеристиках там нет, но можно предположить, что эти устройства выполнены в едином дизайне и будут продаваться в разных ценовых категориях. По такой стратегии сейчас действуют почти все китайские производители, пытаясь охватить как можно более широкую аудиторию.

В прошлом бренд Highscreen принадлежал компании «Вобис Компьютер», а теперь его владельцем является АО «СМИ Холдинг» («Суверенная мобильная инициатива»), получившее недавно инвестиции на сумму более 10 миллиардов рублей. Разработку смартфонов Highscreen, как и прежде, возглавляет основатель и бывший президент «Вобис Компьютер» Вадим Копин.

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Комментарии

kardigan
+3557
kardigan
Ну прям уж популярные! Громко однако.
час назад в 16:35
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S.T.A.L.K.E.R.
+555
S.T.A.L.K.E.R.
Кузнецов сегодня жжот 😂😂😂
час назад в 16:55
#
Dmitriy
+874
Dmitriy
Популярными они были в рамках их самопиара. Не, не спорю, были визуально интересные модели, но не более.
час назад в 17:01
#
tellurian
+2611
tellurian Dmitriy
Много кто из покупал в то время. За свои деньги были не плохие устройства.
час назад в 17:14
#
+56
просто дед
Я что слишком молод чтобы знать про такие легенды ? 🤔
19 минут назад
#