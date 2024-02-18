В России возродили легендарный бренд смартфонов

Российский бренд Highscreen запланировал возвращение на рынок с тремя новыми смартфонами. Его устройства были очень популярны 10-15 лет назад, но в 2017 продажи резко упали, а в 2020 он прекратил выпуск новинок, после чего о нём ничего не было слышно.
Упоминание трёх моделей Highscreen (13M, 13 Max5 и 13 Lite) замечено в «реестре нотификаций о характеристиках шифровальных (криптографических) средств и товаров, их содержащих». Информации об их характеристиках там нет, но можно предположить, что эти устройства выполнены в едином дизайне и будут продаваться в разных ценовых категориях. По такой стратегии сейчас действуют почти все китайские производители, пытаясь охватить как можно более широкую аудиторию.
В прошлом бренд Highscreen принадлежал компании «Вобис Компьютер», а теперь его владельцем является АО «СМИ Холдинг» («Суверенная мобильная инициатива»), получившее недавно инвестиции на сумму более 10 миллиардов рублей. Разработку смартфонов Highscreen, как и прежде, возглавляет основатель и бывший президент «Вобис Компьютер» Вадим Копин.
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