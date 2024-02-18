Старые смартфоны Samsung, Xiaomi, Google и Sony получили Android 14 с кастомной прошивкой LineageOS

Александр



На этой неделе вышла новая версия кастомной прошивки для смартфонов — LineageOS 21. Она основана на Android 14 с квартальным обновлением QPR1 и патчами безопасности вплоть до января 2024 года.

LineageOS содержит несколько модификаций в сравнении с чистым Android. Например, для фото- и видеосъёмки используется приложение Aperture, а галереей по умолчанию является Glimpse. Также видоизменены многие элементы интерфейса и задействована новая анимация загрузки.

Прошивки на базе LineageOS 21 созданы для нескольких десятков моделей смартфонов и телевизионных приставок с процессорами Snapdragon 660, 820, 835, 845, 855+, 865, 888 и 8 Gen2. Их можно установить как на старые, так и на новые модели Asus, Essential, Fairphone, Google, LG, Motorola, Nokia, Lumia, OnePlus, Samsung, Sony, Xiaomi и некоторых других брендов. Для устройств, поддержка которых давно прекращена производителями, это чуть ли не единственная возможность обновиться до свежей версии Android.
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