Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

Дева и дракон / Damsel

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Мастер и Маргарита

Американский мечтатель / American Dreamer

Вурдалак / Le Vourdalak

Красотки в бегах / Drive-Away Dolls

Неделя пролетела незаметно и мы вновь подготовили несколько новинок кино. Помимо нашумевшей экранизации «Мастера и Маргариты» уже можно оценить сольную картину одного из братьев Коэнов, комедию со звездой «Игры Престолов» и необычную адаптацию хоррор-романа Алексея Толстого.:фэнтези, боевик;6,2;Хуан Карлос Фреснадильо;Милли Бобби Браун, Шохре Агдашлу, Рэй Уинстон, Анджела Бассетт и другие.Ради спасения своего народа принцесса Элоди выходит замуж за достопочтенного принца. Жених не только благополучен, но и красив. Однако вместо покой супруга, девушка становится жертвой ритуала.фентези, драма: 8,0Михаил ЛокшинАугуст Диль, Юлия Снигирь, Евгений Цыганов, Клас Банги другиеМосква, 1930-е годы. Известный писатель, на пике своего творческого успеха, попадает в центр литературного скандала. На его театральной постановке ставят крест, коллеги отворачиваются, автор постепенно становится изгоем общества. Однажды он встречает Маргариту — девушку, что вдохнула в него силу вновь сесть за написание романа.комедия5,7Пол ДекторПитер Динклэйдж, Ширли Маклейн, Мэтт Диллон, Дэнни Гловер и другие.Фил Лодер всегда мечтал о собственном доме. Однако у реальности несколько иные планы на этот счет. В жизни Фил такой себе профессор экономики со скромной зарплатой и двумя штампами о разводе. Но удача улыбнулась ему, и одинокая вдова Астрид готова отдать свое огромное поместье за бесценок, при одном условии.фэнтези, ужасы, драма5,7Адриен БоКейси Моттет Кляйн, Ариана Лабед, Грегуар Колен, Вассили Шнайдер и другие.Французская интерпретация одноименного мистического романа Алексея Толстого. Заблудившись в темном лесу маркиз д’Юрфе набрел на одинокий дом. Там его приняли как гостя, дали ночлег и накормили. Позже путник начинает подозревать, что за гостеприимством обитателей стоит лишь жажда крови.комедия5,8Итан КоэнМаргарет Куолли, Джеральдин Висванатан, Бини Фелдштейн, Колман Доминго и другие.Сольная работа одного из братьев Коэн — авторов «Фарго» и «Большого Лебовски». Конец 90-х, Филадельфия. Тусовщице Джейми негде жить. Узнав, что скромница-подруга Мэриан едет к родственнице в Таллахасси, она уговаривает ее взять машину на перегон и отправиться вместе. Все меняется, когда девушкам достаётся автомобиль с очень важным грузом, который должен попасть в руки крайне серьезным людям.