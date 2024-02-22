Показали дебютный трейлер «Джентльменов» — сериала от Гая Ричи

Артем
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Проект основан на одноименном фильме 2019 года, но является его своеобразным спин-оффом. Премьера ожидается 7 марта на Netflix.

Эдди Хорниман получает роскошный особняк по наследству от отца. А вместе с ним и совсем не легальный бизнес, управление которым ему явно не по вкусу. Решив отойти от внезапно свалившихся на голову дел, Эдди задумал обвести криминальный мир вокруг пальца. Однако постепенно наследник входит в раш и находит плюсы в новообретенных возможностях.


В трейлере нам показывают главных персонажей сериала и посвящают в детали сюжета. Сам Гай Ричи выступил в качестве сценариста и продюсера «Джентельменов», а также срежиссировал первые две серии.

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Источник:
YouTube
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