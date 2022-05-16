Сериалы Черное зеркало

Сериал «Черное зеркало» возвращается

Артем
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Спустя три года шестому сезону «Черного зеркала» дали зеленый свет. Работа над проектом уже ведется.

Об этом заявляет сайт Variety. Премьера пятого сезона состоялась в июне 2019 года. С тех пор продолжение антиутопической драмы стояло под вопросом. Если верить источнику, сериал посвященный темной стороне высоких технологий продлили на шестой сезон. На данный момент идет подбор актеров для будущего шоу.

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Также известно, что хронометраж значительно отличается от последнего сезона. Количество серий будет больше, а длинна эпизода составит больше часа. Каждая история будет сравнима с полноценным фильмом не только по длине, но и по кинематографичности.

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«Черное зеркало» — сериал в жанре научной фантастики и мрачной сатиры. Основная идея отражает влияние высоких технологий на общество и взаимоотношения людей. Шоу не имеет общей сюжетной линии и каждый эпизод представляет отдельную историю. Дата релиза и содержание серий неизвестно и хранится в строгом секрете.


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Источник:
Variety
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Комментарии

Денис Марков
+90
Денис Марков
хорошо что не Кривое зеркало
Вчера в 21:35
#
+4295
Carter_Mayers
Да тут уже никаких сериалов не надо, потому что современная жизнь за последние несколько лет, стала как сплошное Чёрное Зеркало и 1984
Вчера в 21:36
#
tellurian
+3681
tellurian
Вот зря они длительность увеличили.
Именно короткий хронометраж был идеальным для показа ситуации. Тут будут тянуть время :(
Вчера в 22:19
#
GSmirnov
+487
GSmirnov
Там и так серии по часу были с копейками. Устроил тут значительно изменится... Вы либо пишите про все фильмы и сериалы, либо не пишите вообще. А то пишут исключительно про то что сами смотрят. А смотрят попсу
Вчера в 23:49
#
kardigan
+2472
kardigan
Накконец то! Ждал давно
Сегодня в 04:40
#
AIN
+32
AIN
Вот это круто, я ждал этого!!!
Сегодня в 06:52
#
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