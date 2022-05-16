Сериал «Черное зеркало» возвращается

Спустя три года шестому сезону «Черного зеркала» дали зеленый свет. Работа над проектом уже ведется.Об этом заявляет сайт Variety. Премьера пятого сезона состоялась в июне 2019 года. С тех пор продолжение антиутопической драмы стояло под вопросом. Если верить источнику, сериал посвященный темной стороне высоких технологий продлили на шестой сезон. На данный момент идет подбор актеров для будущего шоу.Также известно, что хронометраж значительно отличается от последнего сезона. Количество серий будет больше, а длинна эпизода составит больше часа. Каждая история будет сравнима с полноценным фильмом не только по длине, но и по кинематографичности.«Черное зеркало» — сериал в жанре научной фантастики и мрачной сатиры. Основная идея отражает влияние высоких технологий на общество и взаимоотношения людей. Шоу не имеет общей сюжетной линии и каждый эпизод представляет отдельную историю. Дата релиза и содержание серий неизвестно и хранится в строгом секрете.