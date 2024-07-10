«Шрек 5» выйдет! Стала известна дата премьеры

Артем
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Радости фанатов зеленого огра нет предела.

Студия DreamWorks запостила тизер пятой части приключений зеленого огра в своем официальном X-аккаунте.



Предположительно, режиссером выступит Уолт Дорн, который участвовал в создании первых лент франшизы. К своим ролям вернуться Майк Майерс, Эдди Мерфи и Кэмерон Диаз.

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Официальная дата премьеры назначена на 1 июля 2026 года. Напомним, что четвертая и последняя часть серии с подзаголовком «Шрек навсегда» вышла на экраны 14 лет назад — в 2010 году.
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Источник:
X
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Комментарии

kardigan
+3678
kardigan
Вот это новость😀!
58 минут назад
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