Вышел первый тизер фильма «Апогей» с Брэдом Питтом

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Стриминговый сервис Apple TV+ поделился официальным тизером будущей спортивной драмы «Апогей» с Брэдом Питтом в главной роли.Сюжет нового проекта Apple Original Films расскажет историю бывшего гонщика «Формулы-1», который возвращается на трек после большого перерыва. Помимо Брэда Питта, в фильме приняли участие Дэмсон Идрис («Снегопад»), Керри Кондон («Банши Инишерина»), Хавьер Бардем («Эскобар»), Тобиас Мензис («Игра престолов») и другие.Режиссёром и продюсером картины выступил Джозеф Косински («Топ Ган: Мэверик»). Фильм снят в сотрудничестве с F1, поэтому в нём также приняли участие члены 10 команд «Формулы-1», включая пилотов.Премьера «Апогея» в кинотеатрах намечена на 25 июня 2025 года, позже фильм пополнит каталог подписки Apple TV+.