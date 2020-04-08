Из-за распространения коронавируса COVID-19 многих офисных сотрудников перевели на удалённую работу. Всё, что им сейчас требуется — компьютер для выполнения обычных действий и чат для общения с коллегами. Хотя нет, нужно ещё кое-что.
Чат не заменит живого общения, а людям, которые привыкли работать в офисе, будет не хватать привычной офисной атмосферы. Для решения этой проблемы энтузиасты из Kids Creative Agency запустили сайт imisstheoffice.eu.
Предназначение сайта довольно необычное — генерировать офисные разговоры и шумы. Причём это не просто запись из какого-то рандомного офиса, вы можете настроить тот уровень шума, к которому вы привыкли на своей работе и который сейчас покажется вам наиболее оптимальным для того, чтобы сосредоточиться за компьютером на удалёнке.
На сайте можно выбрать количество коллег в офисе (чем их больше, тем шумнее). Также можно потыкать мышкой на компьютер, принтер, кулер, кресло, телефон и прочие вещи — все они издают соответствующий шум. Сайт ориентирован на англоязычную аудиторию, поэтому виртуальные коллеги разговаривают на английском языке, но если не вслушиваться, то смысловая нагрузка примерно такая же, как от болтовни реальных коллег.
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