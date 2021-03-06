Chrome

Компания Google обновила экспериментальную версию Canary браузера Chrome. В ней появился упрощенный доступ к активации новых возможностей, которые проходят тестирование.

Справа от адресной строки появился новый значок с мензуркой — Experiments. Нажав на него можно увидеть, какие экспериментальные функции тестируются в данный момент, активировать их при желании, а также отправить разработчикам отзыв об их работе. Если после включения какой-либо функции с браузером возникают проблемы, её можно отключить. Сейчас Google тестирует список для чтения, поиск во вкладкам и прокрутку панели с вкладками.

Chrome

Такой подход к тестированию новых возможностей, которые Google собирается интегрировать в Chrome, гораздо удобнее предыдущей реализации. До сих пор пользователям и разработчикам приходилось открывать страницу chrome://flags и искать среди множества доступных настроек те, которые им нужно протестировать.

В настоящее время это нововведение доступно только в версии Canary браузера Chrome, а в дальнейшем оно будет добавлено в каналы Dev и Beta. Его появления в стабильной сборке Chrome ожидать не стоит, поскольку она не предназначена для тестирования экспериментальных возможностей.



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