Компания Google обновила экспериментальную версию Canary браузера Chrome. В ней появился упрощенный доступ к активации новых возможностей, которые проходят тестирование.
Справа от адресной строки появился новый значок с мензуркой — Experiments. Нажав на него можно увидеть, какие экспериментальные функции тестируются в данный момент, активировать их при желании, а также отправить разработчикам отзыв об их работе. Если после включения какой-либо функции с браузером возникают проблемы, её можно отключить. Сейчас Google тестирует список для чтения, поиск во вкладкам и прокрутку панели с вкладками.
Такой подход к тестированию новых возможностей, которые Google собирается интегрировать в Chrome, гораздо удобнее предыдущей реализации. До сих пор пользователям и разработчикам приходилось открывать страницу chrome://flags и искать среди множества доступных настроек те, которые им нужно протестировать.
В настоящее время это нововведение доступно только в версии Canary браузера Chrome, а в дальнейшем оно будет добавлено в каналы Dev и Beta. Его появления в стабильной сборке Chrome ожидать не стоит, поскольку она не предназначена для тестирования экспериментальных возможностей.
👩🔬 We hope to gather more feedback about @googlechrome updates as they're in development. If you're using Canary today (and soon Dev and Beta) you'll notice a little beaker on the toolbar that makes it easier to try out new stuff and share suggestions about how it should evolve. pic.twitter.com/doPLzJbnRW— Alex Ainslie (@alexainslie) March 5, 2021
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