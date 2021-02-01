Apple выпустила официальное расширение для Chrome на Windows и Mac, позволяющее использовать пароли из «Связки ключей» iCloud. Эта возможность значительно упростит жизнь пользователям Windows и гаджетов Apple.
Ранее «Связка ключей» iCloud в качестве менеджера паролей была доступна только в браузере Safari. Она позволяет генерировать и сохранять надежные пароли, которые теперь можно использовать для подстановки в браузере Chrome на Windows и macOS. Все данные будут синхронизированы и доступны на всех устройствах Apple.
Расширение получило название iCloud Passwords и теперь его можно скачать в интернет-магазине Chrome. Напомним, подробности о нём были раскрыты на прошлой неделе в новой версии приложения iCloud для Windows 10.
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