В поисковой поле открывшегося окна вбейте слово Grid. Нам понадобится параметр Tab Grid Layout.

Значение Enabled в выпадающем списке активирует стандартный интерфейс с сеткой открытых вкладок.

Enabled Tall NTV — включает отображение сетки с увеличенными окошками открытых вкладок.

Значение Disabled возвращает оригинальный интерфейс с каруселью.







Google впервые анонсировала новый макет окна открытых вкладок и возможность их группировки в Chrome для Android в 2019 году. С тех пор компания развернула A/B-тестирование двух интерфейсов для разных групп пользователей. Несмотря на это, актуальная версия браузера позволяет выбирать режим отображения этого окна.Чтобы перейти к разделу переключения интерфейса открытых вкладок, нужно открыть меню экспериментальных функций Chrome. Для этого введите в адресной строке браузера chrome://flags.Не забывайте перезапускать браузер после применения новых настроек, чтобы изменения вступили в силу. Также стоит отметить, что возможность группировки вкладок методом перетаскивания друг на друга может быть недоступна у некоторых пользователей, поскольку Google активирует эту функцию постепенно на стороне сервера.