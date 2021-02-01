Chrome

Google впервые анонсировала новый макет окна открытых вкладок и возможность их группировки в Chrome для Android в 2019 году. С тех пор компания развернула A/B-тестирование двух интерфейсов для разных групп пользователей. Несмотря на это, актуальная версия браузера позволяет выбирать режим отображения этого окна.

Чтобы перейти к разделу переключения интерфейса открытых вкладок, нужно открыть меню экспериментальных функций Chrome. Для этого введите в адресной строке браузера chrome://flags.
  • В поисковой поле открывшегося окна вбейте слово Grid. Нам понадобится параметр Tab Grid Layout.
Chrome
  • Значение Enabled в выпадающем списке активирует стандартный интерфейс с сеткой открытых вкладок.
Chrome
  • Enabled Tall NTV — включает отображение сетки с увеличенными окошками открытых вкладок.
  • Значение Disabled возвращает оригинальный интерфейс с каруселью.
Chrome

Не забывайте перезапускать браузер после применения новых настроек, чтобы изменения вступили в силу. Также стоит отметить, что возможность группировки вкладок методом перетаскивания друг на друга может быть недоступна у некоторых пользователей, поскольку Google активирует эту функцию постепенно на стороне сервера.


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