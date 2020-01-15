



Компания Google обновила приложение Smart Lock для iOS. Теперь оно позволяет использовать iPhone в качестве физического ключа для двухфакторной аутентификации при входе в сервисы Google через Chrome.



Это работает так: при попытке войти в аккаунт Google, например, с ноутбука, на iPhone придёт пуш-уведомление. Нужно разблокировать iPhone и разрешить вход, после чего вы успешно залогинитесь в свою учётную запись.



Двухфакторная аутентификация способна довольно надёжно защитить аккаунт. Злоумышленник может узнать пароль для входа учётную запись, но этого окажется недостаточно для того, чтобы завладеть ей. Ему пришлось бы ещё и взламывать смартфон — то есть подбирать к нему пароль или обходить биометрическую защиту, что значительно сложнее (а без физического доступа к смартфону вообще не представляется возможным).



Взлом аккаунта усложняется ещё и тем, что приложение Smart Lock связывается с компьютером не по интернету, а посредством Bluetooth, то есть смартфон и компьютер должны находиться в непосредственной близости друг от друга. Само приложение Smart Lock не защищено ни паролем, ни биометрией (видимо, в Google посчитали это избыточным).



Это нововведение доступно в приложении Smart Lock на смартфонах Apple, работающих на iOS 10 и более ранних версиях операционной системы. Ранее компания Google позволила точно так же использовать в качестве физического ключа смартфоны, работающие на Android.





