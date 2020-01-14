14 января 2020 года стал последним днём, когда компания Microsoft обеспечивает поддержку Windows 7. После этой даты устаревшая версия операционной системы перестанет получать даже обновления, закрывающие серьёзные уязвимости, поэтому использоваться ею станет опасно.
Microsoft советует пользователям Windows 7 обновиться до Windows 10, а если это невозможно из-за аппаратных требований, — приобрести новый компьютер. Проверить совместимость вашего ПК с Windows 10 можно с помощью утилиты Windows 10 Preparation Tool for Windows 7.
По-прежнему существует возможность активации Windows 10 ключами от Windows 7 и последующих версий операционной системы. Инсталлятор позволяет использовать старые ключи, а сервер Microsoft принимает их при активации новой версии Windows. Ключ можно ввести в процессе установки чистой копии Windows 10 с диска, флешки или ISO-образа, но также есть возможность добавить его позже через раздел активации в системных настройках.
Вопрос в том — где взять ключ от старой версии Windows? Если на вашем устройстве установлена Windows 7, то ключ должен быть указан на установочном диске или стикере, который приклеен к корпусу компьютера или ноутбука. Конечно, диск или наклейка за долгие годы эксплуатации устройства могли потеряться или прийти в негодность, но в этом случае можно узнать ключ непосредственно у компьютера с помощью специальной команды.
Откройте меню «Пуск» и запустите Windows Power Shell от имени администратора. Ведите следующую команду:
(Get-WmiObject -query 'select * from SoftwareLicensingService').OA3xOriginalProductKey
Нажмите Enter. Windows Power Shell покажет вам ключ, которым активирована ваша копия Windows. Запишите его и используйте для активации Windows 10 в процессе инсталляции или после установки.
Чтобы активировать старым ключом уже установленную Windows 10, откройте стартовое меню, запустите «Параметры» и перейдите в «Обновление и безопасность» → «Активация» → «Изменить ключ продукта». Добавьте старый ключ — с его помощью будет произведена активация Windows 10. Если вы хотите установить чистую копию Windows 10, используйте записанный заранее ключ в процессе инсталляции.
Можете не волноваться, Microsoft не станет отзывать у вашего компьютера активацию и снова требовать её, ведь ключ успешно прошёл проверку и используется только вами. Другое дело, если вы решите поделиться этим ключом с кем-нибудь ещё — тогда активация может слететь.
Компания Microsoft максимально упростила процесс активации Windows 10 ключом от Windows 7. Не требуется скачивать никакие утилиты, обращаться в техподдержку или переустанавливать операционную систему с нуля, если она уже установлена, но не активирована.
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