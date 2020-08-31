Apple продолжает улучшать Заметки, и в iOS 14 в них появилась возможность не только быстро рисовать ровные фигуры, но и в одно нажатие работать со стилями текста — например, делать нумерованные списки или заголовки.
Реализация здесь максимально простая: чтобы изменить стиль текста, теперь не обязательно нажимать на значок Аа и искать нужную возможность в открывшемся меню — можно просто задержать на этом значке палец, и, не отрывая его от экрана, выбрать нужный пункт:
Конечно, это может показаться копеечной экономией времени, но, если вы набираете в заметках большие объемы текста, это может быть удобно.
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Не пароль на доступ, а именно блокировка изменений.
Чтобы можно было спокойно на ходу, в тряске и суете выделять, копировать без риска удаления.
Дело в том, что в спешке случайные изменения можно не заметить (удалилась одна буква в почте, или ещё что), и эти изменения автоматически сохраняются.
Может вы знаете другую программу с возможностью блокировки редактирования (как в винде)?