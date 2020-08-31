Apple продолжает улучшать Заметки, и в iOS 14 в них появилась возможность не только быстро рисовать ровные фигуры, но и в одно нажатие работать со стилями текста — например, делать нумерованные списки или заголовки.

Реализация здесь максимально простая: чтобы изменить стиль текста, теперь не обязательно нажимать на значок Аа и искать нужную возможность в открывшемся меню — можно просто задержать на этом значке палец, и, не отрывая его от экрана, выбрать нужный пункт:



Конечно, это может показаться копеечной экономией времени, но, если вы набираете в заметках большие объемы текста, это может быть удобно. 


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Ссылки по теме:

По стопам Икара: ученые создали инновационный пластик, тающий на солнце По стопам Икара: ученые создали инновационный пластик, тающий на солнце

Искусственные белки открывают новую эру умной клеточной терапии Искусственные белки открывают новую эру умной клеточной терапии

Как в голливудском боевике: слабая кибербезопасность спутников делает их уязвимыми перед хакерами Как в голливудском боевике: слабая кибербезопасность спутников делает их уязвимыми перед хакерами