





Заметки в iOS уже давно стали чем-то большим, чем простейший текстовый редактор: в них можно не только писать, но и добавлять фото, сканировать документы и даже рисовать. И в iOS 14 компания Apple решила доработать последнюю функцию, добавив возможность превращать коряво нарисованные фигурки в ровные.Сделать это просто — перейдите в Заметках в режим рисования и нарисуйте пальцем линию, дугу, стрелку, сердечко, звездочку, квадрат, треугольник или круг (возможно, и другие фигуры), но в конце не убирайте палец от экрана, а задержите его на некоторое время, и система предложит вам тот же объект, но уже ровный: