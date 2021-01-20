





Компания Google обновила браузер Chrome для всех поддерживаемых платформ до версии 88. Стабильная версия этого обновления доступна на Windows, Linux, macOS, iOS и Android.В десктопных вариантах Chrome больше нет поддержки технологии Flash (в мобильных её и без того не было). В браузере нельзя открывать адреса ftp://, поскольку из-за соображений безопасности больше не поддерживается прямой доступ к FTP-серверам из адресной строки. Кроме того, исчезла поддержка надстройки Legacy Browser Support (в русскоязычном варианте «Поддержка альтернативного браузера»), которая позволяла запускать давно не обновлялвшиеся сайты, оптимизированные для очень старых версий браузеров.Тёмная тема оформления была улучшена, теперь она распространяется в том числе на настройки, закладки, историю, новую вкладку, полосу прокрутки служебных страниц и прочее. Появился поиск вкладок, упрощающий работу с большим количеством открытых страниц. Управление паролями улучшено — залогиниться на сайт можно даже в том случае, если пароль не синхронизирован с Chrome, а хранится в аккаунте Google. Пароли проверяются на уникальность, пользователю предлагается заменить пароль, если его слишком просто подобрать.