В iOS 15 компания Apple обновила приложение «Фото», добавив в него расширенную панель «Информацию». Там можно просматривать детали фотографии, включая метаданные EXIF, среди которых тип объектива, выдержка и прочее.
На панели «Информация» вы также найдете размер файла и его источник, это полезно в случаях, когда фотография была сохранена из другого приложения. Вот как попасть в панель «Информация»:
- Откройте приложение «Фото», и выберите изображение в своей библиотеке.
- Нажмите кнопку «Информация» (i) под снимком.
- Найдите данные EXIF в поле под датой и временем.
Обратите внимание, что на iOS и iPadOS 15 можно редактировать дату и время снимка.
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