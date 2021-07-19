FaceTime

На мероприятии WWDC 2021 компания Apple продемонстрировала, что серьезна намерена конкурировать со своим сервисом FaceTime с другими платформами видеозвонков. Купертиновцы добавили несколько важных функций, среди которых возможность приглашать пользователей других операционных систем к вызову с помощью ссылки, а также «изоляция голоса».

Микрофон вашего устройства улавливает широкий спектр звуков в окружающей среде. Функция «Изоляция голоса» с помощью машинного обучения распознает ненужные звуки и блокирует посторонние шумы, сохраняя ваш голос в приоритете, чтобы собеседники слышали вас еще лучше.

Тем не менее бывают ситуации, когда вам необходимо уловить весь широкий диапазон звуков во время видеозвонка. Для этого Apple добавили в FaceTime функцию «Широкий спектр». Новые возможности можно будет использовать не только с FaceTime, но и в других приложениях для видеозвонков.

Вот как включаются эти функции:
  • Начните видеозвонок FaceTime или в другом аналогичном приложении от сторонних разработчиков.
  • Во время разговора откройте «Пункт управления», сделав свайп вниз по диагонали от правого верхнего угла экрана.
  • Нажмите кнопку «Режим микрофона».
  • Выберите нужный режим: «Стандартное», «Изоляция голоса» или «Широкий спектр».
Режим микрофона
  • Выбранный режим можно в любое время переключить с помощью «Пункта управления».


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