Начните видеозвонок FaceTime или в другом аналогичном приложении от сторонних разработчиков.

Во время разговора откройте «Пункт управления», сделав свайп вниз по диагонали от правого верхнего угла экрана.

Нажмите кнопку «Режим микрофона».

Выберите нужный режим: «Стандартное», «Изоляция голоса» или «Широкий спектр».

Выбранный режим можно в любое время переключить с помощью «Пункта управления».







На мероприятии WWDC 2021 компания Apple продемонстрировала, что серьезна намерена конкурировать со своим сервисом FaceTime с другими платформами видеозвонков. Купертиновцы добавили несколько важных функций, среди которых возможность приглашать пользователей других операционных систем к вызову с помощью ссылки, а также «изоляция голоса».Микрофон вашего устройства улавливает широкий спектр звуков в окружающей среде. Функция «Изоляция голоса» с помощью машинного обучения распознает ненужные звуки и блокирует посторонние шумы, сохраняя ваш голос в приоритете, чтобы собеседники слышали вас еще лучше.Тем не менее бывают ситуации, когда вам необходимо уловить весь широкий диапазон звуков во время видеозвонка. Для этого Apple добавили в FaceTime функцию «Широкий спектр». Новые возможности можно будет использовать не только с FaceTime, но и в других приложениях для видеозвонков.Вот как включаются эти функции: