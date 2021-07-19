На мероприятии WWDC 2021 компания Apple продемонстрировала, что серьезна намерена конкурировать со своим сервисом FaceTime с другими платформами видеозвонков. Купертиновцы добавили несколько важных функций, среди которых возможность приглашать пользователей других операционных систем к вызову с помощью ссылки, а также «изоляция голоса».
Микрофон вашего устройства улавливает широкий спектр звуков в окружающей среде. Функция «Изоляция голоса» с помощью машинного обучения распознает ненужные звуки и блокирует посторонние шумы, сохраняя ваш голос в приоритете, чтобы собеседники слышали вас еще лучше.
Тем не менее бывают ситуации, когда вам необходимо уловить весь широкий диапазон звуков во время видеозвонка. Для этого Apple добавили в FaceTime функцию «Широкий спектр». Новые возможности можно будет использовать не только с FaceTime, но и в других приложениях для видеозвонков.
Вот как включаются эти функции:
- Начните видеозвонок FaceTime или в другом аналогичном приложении от сторонних разработчиков.
- Во время разговора откройте «Пункт управления», сделав свайп вниз по диагонали от правого верхнего угла экрана.
- Нажмите кнопку «Режим микрофона».
- Выберите нужный режим: «Стандартное», «Изоляция голоса» или «Широкий спектр».
- Выбранный режим можно в любое время переключить с помощью «Пункта управления».
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Извините, а можете объяснить разницу между «стандартное» и «широкий спектр»?
Или при широком спектре всё равно блокируются посторонние шумы, просто не так агрессивно, как в изоляции голоса?