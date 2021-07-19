Запустите приложение «Фото» и выберите нужный снимок.

Нажмите кнопку информации (значок i) под изображением.

Справа от даты нажмите кнопку «Изменить».

С помощью календаря и временной шкалы укажите новую дату и время, а затем нажмите «Изменить» в правом верхнем углу.







Apple в iOS 15 расширила функциональность приложения «Фото». Основные изменения затронули панель с информацией о снимках, где отображаются данные о выдержке, объективе, размер файла и прочее.Среди нововведений — возможность редактирования даты и времени, когда была сделана фотография. Вот как это работает:Помимо этой новой функции, приложение «Фото» на iOS 15 получило интеграцию с сервисом Apple Music для создания воспоминаний. Запуск публичной версии операционной системы ожидается осенью этого года.