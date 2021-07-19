Apple в iOS 15 расширила функциональность приложения «Фото». Основные изменения затронули панель с информацией о снимках, где отображаются данные о выдержке, объективе, размер файла и прочее.
Среди нововведений — возможность редактирования даты и времени, когда была сделана фотография. Вот как это работает:
- Запустите приложение «Фото» и выберите нужный снимок.
- Нажмите кнопку информации (значок i) под изображением.
- Справа от даты нажмите кнопку «Изменить».
- С помощью календаря и временной шкалы укажите новую дату и время, а затем нажмите «Изменить» в правом верхнем углу.
Помимо этой новой функции, приложение «Фото» на iOS 15 получило интеграцию с сервисом Apple Music для создания воспоминаний. Запуск публичной версии операционной системы ожидается осенью этого года.
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