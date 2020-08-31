





Мы часто делимся с друзьями или коллегами разнообразной информацией, и в iOS 13 компания Apple решила упростить этот процесс — в меню «Поделиться» первой строчкой теперь отображаются те люди, с которыми мы общаемся чаще всего. И проблема в том, что мы никак не могли влиять на это меню: не было возможности ни убрать или добавить туда определенного человека, ни расставить там контакты так, как вам удобно.Что самое неприятное — контакты в этом меню не статические, поэтому привыкнуть к ним не получится и нужно будет каждый раз искать нужного человека. Увы, в iOS 14 возможность настройки этой функции не добавили, зато теперь хотя бы можно ее отключить, вернув меню «Поделиться» к тому виду, каким оно было в iOS 12.Сделать это несложно: перейдите в Настройки > Siri и Поиск и выключите опцию «В функции «Поделиться»: