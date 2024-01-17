Как отменить ошибочный заказ на Wildberries? Появилась долгожданная кнопка!







Wildberries прислушался к пожеланиям пользователей и добавил кнопку для отмены заказа до его отправки. Она активна в течение часа после оформления покупки или до того момента, пока работник слада или продавец не отметил, что начата сборка отправления.



Отменить заказ по кнопке в настоящее время можно лишь в том случае, если выбрана оплата на ПВЗ при получении. В будущем отмена станет доступна и для товаров, оформленных по предоплате. На первом этапе возможность отменить отправку товара доступна только для товаров, которые находятся на собственных складах продавцов, а в дальнейшем она появится и для тех вещей, что хранятся у Wildberries. На сайте Wildberries эта кнопка уже есть, а в мобильных приложениях она появится в ближайшие дни со свежим обновлением.



Отмена заказа с помощью этой кнопки поможет покупателям сэкономить, поскольку не придётся оплачивать возврат товаров, которые оказались не нужны. Пользователь мог передумать или найти товар в другом месте, а заказанные товары всё равно отправлялись ему, даже если он почти сразу обращался в поддержку с просьбой отменить покупку.





Новая функция поможет пользователям минимизировать случайные заказы: если клиент выбрал не тот адрес, сделал заказ случайно или ошибся с количеством позиций. Опция будет полезна и продавцам Wildberries: они смогут сократить затраты на логистику — не придется возить товары со склада в пункт выдачи и обратно при ошибочном заказе пользователя.

Возможность отмены заказа или отказа от товара без необходимости платить за возврат давно почти есть у всех других маркетплейсов, за исключение разве что AliExpress и Ozon в случае с доставкой из-за рубежа — здесь покупателю обычно приходится самостоятельно договариваться о возврате с продавцом и за свой счёт отправлять ему товар почтой. Раньше Wildberries позволял отменить покупку в течение 15 минут после оформления, но около трёх лет назад эта возможность пропала.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым