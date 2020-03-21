Тинькофф Мобайл
Виртуальный оператор «Тинькофф мобайл» начал выдавать своим клиентам eSIM. Эта технология позволяет использовать услуги провайдера не вставляя в свое устройство физическую SIM-карту. В этой инструкции мы подробно расскажем как получить «виртуальную симку» и правильно её настроить.

Как подключиться

Всем новым абонентам оператор предоставляет 7 дней бесплатного пробного периода, который включает 600 минут звонков и 20 ГБ интернет-трафика. Также стоит отметить, что eSIM доступна только для клиентов «Тинькофф».

  • Переходим в раздел eSIM на сайте «Тинькофф мобайл».
  • Входим, используя свой номер телефона.
  • Создается заявка, после чего необходимо перейти в приложение «Тинькофф мобайл».

Тинькофф Мобайл
  • Перед входом в приложение необходимо написать в поддержку банка, потому что в большинстве случаев с первого раза авторизоваться не получится.

Тинькофф
  • В чате поддержки банка сообщите, что не можете авторизоваться в приложении оператора, после чего вам выдадут личный номер «Тинькофф мобайл».
  • Полученный номер введите в приложении оператора.
  • В главном окне приложения «Тинькофф мобайл» нажмите кнопку eSIM, после чего откроются настройки подключения номера к iPhone.

Тинькофф Мобайл
  • Скопируйте «Адрес SM-DP+» и «Код активации», их нужно будет ввести в настройках айфона, которые расположены по следующему пути Настройки -> Сотовая связь -> Добавить сотовый тариф -> Ввести данные вручную.
  • Также можно добавить настройки с помощью QR-кода.

Тинькофф Мобайл
  • Готово! Теперь вы можете воспользоваться услугами eSIM «Тинькофф Мобайл».

Тинькофф Мобайл


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