Виртуальный оператор «Тинькофф мобайл» начал выдавать своим клиентам eSIM. Эта технология позволяет использовать услуги провайдера не вставляя в свое устройство физическую SIM-карту. В этой инструкции мы подробно расскажем как получить «виртуальную симку» и правильно её настроить.
Как подключитьсяВсем новым абонентам оператор предоставляет 7 дней бесплатного пробного периода, который включает 600 минут звонков и 20 ГБ интернет-трафика. Также стоит отметить, что eSIM доступна только для клиентов «Тинькофф».
- Переходим в раздел eSIM на сайте «Тинькофф мобайл».
- Входим, используя свой номер телефона.
- Создается заявка, после чего необходимо перейти в приложение «Тинькофф мобайл».
- Перед входом в приложение необходимо написать в поддержку банка, потому что в большинстве случаев с первого раза авторизоваться не получится.
- В чате поддержки банка сообщите, что не можете авторизоваться в приложении оператора, после чего вам выдадут личный номер «Тинькофф мобайл».
- Полученный номер введите в приложении оператора.
- В главном окне приложения «Тинькофф мобайл» нажмите кнопку eSIM, после чего откроются настройки подключения номера к iPhone.
- Скопируйте «Адрес SM-DP+» и «Код активации», их нужно будет ввести в настройках айфона, которые расположены по следующему пути Настройки -> Сотовая связь -> Добавить сотовый тариф -> Ввести данные вручную.
- Также можно добавить настройки с помощью QR-кода.
- Готово! Теперь вы можете воспользоваться услугами eSIM «Тинькофф Мобайл».
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И вообще странный бомбеж.
Новая технология потихоньку продвигается, это не может не радовать!
А то, что она коммерсантами продвигается — что здесь удивительного? Продвигает тот, кто может позволить себе такие эксперименты и не разориться при этом
Прикол во второй симке на iPhone, так как слот один.
Со временем не будет физических карт, переход от оператора к оператору через интернет, и ходить никуда не нужно
А на вопрос почему они переносят с пластика других операторов на eSIM сказали, что "ну вот как-то так".
Ухуенно и Л — логично. :D