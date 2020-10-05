Компания Apple проводит акцию, призванную привлечь пользователей к музыкальному сервису Apple Music. Новые подписчики, не оформлявшие ранее пробную подписку, а также учащиеся университетов и колледжей могут бесплатно получить подписку сроком на 6 месяцев. Акция действует по всему миру, в том числе в России.
Для оформления подписки нужно перейти на сайт Unidays, зарегистрироваться там, а затем снова вернуться на ту же страницу и нажать Get Now. После выполнения двух этих шагов подписка будет оформлена.
Обычно индивидуальная подписка на Apple Music стоит 169 рублей в месяц для обычных пользователей или 75 рублей в месяц для студентов. Таким образом, в рамках этой акции вы сэкономите 1014 или 450 рублей в зависимости от своего статуса подписчика.
Apple Music включает в себя доступ к 60 миллионам треков. Сервис также предлагает видеоклипы, радиостанции и персональные подборки музыки. Он работает на различных платформах Apple, а также на компьютерах, в браузерах и на Android-устройствах.
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