Предварительный просмотр доступен только США, Великобритании и Канады.

В отличие от приложения для Android iOS-версия предназначена только для xCloud и не поддерживает потоковую передачу с консоли Xbox.

На данный момент в предварительном просмотре доступна только одна игра — Halo: Master Chief Collection.

Возможности программы тестирования TestFlight ограничены по количеству аудитории, поэтому участие смогут принять только 10 000 пользователей.

Вам понадобиться аккаунт Microsoft связанный с тэгом игрока Xbox.

Ваш iPhone или iPad должен работать под управлением iOS 13.0 или выше, а также поддерживать Bluetooth 4.0.

Для игры потребуется беспроводной контроллер Xbox One с поддержкой Bleutooth. Если вы не уверены, поддерживает ли ваш геймпад Bluetooth, то можете заглянуть на сайт официальной поддержки.

Wi-Fi или мобильный интернет со скоростью не ниже 10 Мбит/с. Для подключения по Wi-Fi рекомендуется использовать соединение 5 ГГц.

Также вам может понадобиться держатель для геймпада, позволяющий закрепить на нем смартфон. Его можно приобрести в официальном магазине Microsoft за 14,99 долларов.

Откройте страницу регистрации в Project xCloud.

Обновите свои данные, указав, что вы являетесь пользователем iOS. Это не повлияет на ваше участие в программе для Android.

Если для тестировщиков имеются свободные места, то вы получите письмо с приглашением и ссылкой на установку приложения из TestFlight.

Установите приложение, следуя инструкциям, после запуска нужно авторизоваться с помощью аккаунта Microsoft.

Откройте регистрационную страницу Project xCloud.

Зарегистрируйтесь с указанием iOS в меню мобильного устройства.

При наличии свободного места в программе TestFlight вы получите письмо с приглашением и ссылкой на установку приложения.

После установки приложения войдите с помощью своей учетной записи Microsoft.

Microsoft расширила программу предварительного просмотра своего потокового игрового сервиса Project xCloud. Теперь его попробовать смогут пользователи iOS через функцию тестирования TestFlight.Для того, чтобы запустить тестирование стриминга на операционной системе Apple, Microsoft пришлось внести некоторые изменения, поэтому пользователи, которые уже тестировали сервис на Android могут заметить некоторые различия. Вот, что нужно знать:Чтобы принять участие в предварительном тестировании Project xCloud на iOS потребуется выполнить следующие шаги:Стоит отметить, что Microsoft столкнулась с огромным интересом у пользователей и количество заявок на тестирование превзошло все ожидания. На момент публикации лимит в 10 000 пользователей для тестирования был достигнут, но компания пообещала удалять из программы неактивных игроков, чтобы освободить место для желающих поучаствовать. Ждем полноценный запуск сервиса в этом году.