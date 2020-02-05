Глава Xbox Фил Спенсер заявил, что компания видит Amazon и Google в качестве основных конкурентов на будущее. Он отрицает способность Sony и Nintendo облачную инфраструктуру, которая была бы способна бросить вызов Microsoft и названным компаниям.





«Когда мы упоминаем Nintendo и Sony, мы их очень сильно уважаем, но в качестве своих основных конкурентов на будущее мы видим Amazon и Google. Это не является неуважением, но традиционные компании игрового сегмента находятся не в том положении. Думаю, что они могли бы попытаться воссоздать Azure, но стоит учитывать, что мы вложили десятки миллиардов долларов в облачную инфраструктуру за последние годы», — Фил Спенсер.



Похоже, что Microsoft перестраивается на будущее за пределами консоли Xbox. Google уже запустила свой игровой сервис Stadia, аналог от редмондовцев – xCloud пока находится на стадии тестирования. По последним данным он должен запуститься в конце этого года.



Спенсер ранее уже обсуждал угрозу со стороны Amazon и Google с точки зрения конкуренции. По его словам, игровой бизнес Microsoft не зациклен на продаже консолей, он еще раз подчеркнул, что компании не интересна гонка форматов с Nintendo и Sony. «Я не хочу ссориться из-за консольных войн с этими парнями, в то время как Amazon и Google сосредоточены на том, как доставить игры до 7 миллиардов человек по всему миру. В конечном счете это и наша цель», — рассказал глава Xbox в своем недавнем интервью.



Это может означать, что Microsoft готовится к будущим игровым войнам, которые будут происходить в центрах обработки данных. Компания готова к сотрудничеству и может позволить конкурентам использовать свою облачную платформу Azure. Напомним, в прошлом году были заключены партнерские отношения с Sony и, похоже, в будущем они готовятся к размещению сервисов японского производителя на серверах Azure.



Возможно, облачные игры еще в будущем, поскольку Sony и Microsoft готовятся к выпуску традиционных консолей Xbox и PlayStation в конце этого года. Оба устройства стартуют лицом к лицу в течение очень важного праздничного сезона, в то время как Nintendo с помощью обновленной версии Switch Lite продолжает демонстрировать положительную динамику темпа роста продаж своих консолей.





