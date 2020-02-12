Вчера на мероприятии Unpacked 2020 компания Samsung представила свои новые флагманы. В ходе анонса стало известно о расширении партнерства корейского производителя с Microsoft. Они работают над облачным сервисом потоковой передачи игр, и, возможно, в будущем это приведет к предустановке xCloud на устройства Samsung.







«Это только начало нашего игрового партнерства с Xbox», — рассказал глава маркетингового подразделения Samsung Дэвид С. Парк, представив игру Forza Street от Microsoft для устройств Galaxy. «У Samsung и Xbox есть общая цель, дать геймерам по всему миру отличные игровые возможности. С нашими знаниями, поддержкой 5G и богатым опытом Microsoft в играх мы создадим первоклассный потоковый сервис, о котором вы узнаете позже в этом году».





«Решение присоединиться к нам очень важно. Мы получили положительные отзывы от участников предварительного просмотра Project xCloud на ряде устройств Galaxy. Сервис будет становиться только лучше, поскольку мы тесно сотрудничаем с Samsung. Это уникальное время для работы над xCloud, и мы не можем дождаться возможности рассказать вам еще больше о результатах нашего партнерства», — руководитель подразделения Project xCloud Карим Чоудри.



Обе компании поделились небольшим количеством подробностей. Ясно, что их сотрудничество как-то связано с xCloud и значительно отличается от недавнего партнерства Sony и Microsoft, в рамках которого редмондовцы предоставляют производителю PlayStation доступ к облачной архитектуре Azure. В прошлом году Microsoft и Samsung заключили партнерские отношения для более глубокой интеграции Android в операционную систему Windows, с помощью таких сервисов и приложений, как «Мой телефон» и OneDrive.



На момент публикации нам только известно, что компании расскажут о результатах тесного сотрудничества позднее в этом году. Возможно, это произойдет во время публичного запуска потокового сервиса xCloud. Microsoft обещала запустить его в 2020 году вместе с поддержкой ПК и контроллера DualShock 4. Сейчас сервис находится в стадии открытого бета-тестирования, а компания постоянно увеличивает список доступных игр.





