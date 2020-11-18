Консоли Xbox Series X и S получили улучшенный контроллер с новой кнопкой «Поделиться». Она расположена между клавишами Menu и View, а её набор функций позволяет делать скриншоты и записывать клипы игрового процесса. В работе новой кнопки есть несколько особенностей, о которых мы расскажем в этой заметке.
По умолчанию однократное нажатие на клавишу «Поделиться» создает снимок экрана в разрешении 4K. Если её нажать и удерживать в течение нескольких секунд начнется запись видео с вашим геймплеем в 1080p длительностью 30 секунд.
Вы можете быстро найти недавно сохраненные скриншоты и клипы, открыв раздел «Поделиться». Для этого нужно нажать кнопку Xbox Guide на контроллере. В этом меню расположены недавние снимки экрана и видео вашего игрового процесса, а также доступ ко всем остальным записям. Также здесь имеется возможность опубликовать файлы в Twitter или отправить в облако OneDrive.
Меню «Поделиться» можно использовать для создания клипов длиннее 30 секунд. Здесь также имеются настройки разрешения и длительности видео.
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По умолчанию однократное нажатие на клавишу «Поделиться» создает снимок экрана в разрешении 4K. Если её нажать и удерживать в течение нескольких секунд начнется запись видео с вашим геймплеем в 1080p длительностью 30 секунд.
Вы можете быстро найти недавно сохраненные скриншоты и клипы, открыв раздел «Поделиться». Для этого нужно нажать кнопку Xbox Guide на контроллере. В этом меню расположены недавние снимки экрана и видео вашего игрового процесса, а также доступ ко всем остальным записям. Также здесь имеется возможность опубликовать файлы в Twitter или отправить в облако OneDrive.
Меню «Поделиться» можно использовать для создания клипов длиннее 30 секунд. Здесь также имеются настройки разрешения и длительности видео.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Консоль: пришёл, нажал на кнопку и играешь в эксклюзивы. Лёжа, сидя, да хоть летая, и все это на огромном телеке.
Но конечно же ты скажешь: "комплюхтер тозе мозьна пидключит к тиливифару и двойфстик тозе мозьна подключит"
Что ж, пожалуй ты окажешься прав. Но только почему-то никто так не делает. Интересно почему?