





Консоли Xbox Series X и S получили улучшенный контроллер с новой кнопкой «Поделиться». Она расположена между клавишами Menu и View, а её набор функций позволяет делать скриншоты и записывать клипы игрового процесса. В работе новой кнопки есть несколько особенностей, о которых мы расскажем в этой заметке.По умолчанию однократное нажатие на клавишу «Поделиться» создает снимок экрана в разрешении 4K. Если её нажать и удерживать в течение нескольких секунд начнется запись видео с вашим геймплеем в 1080p длительностью 30 секунд.Вы можете быстро найти недавно сохраненные скриншоты и клипы, открыв раздел «Поделиться». Для этого нужно нажать кнопку Xbox Guide на контроллере. В этом меню расположены недавние снимки экрана и видео вашего игрового процесса, а также доступ ко всем остальным записям. Также здесь имеется возможность опубликовать файлы в Twitter или отправить в облако OneDrive.Меню «Поделиться» можно использовать для создания клипов длиннее 30 секунд. Здесь также имеются настройки разрешения и длительности видео.