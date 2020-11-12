Xbox Series X

В твиттере, реддите и прочих соцсетях стали появляться пугающие видеоролики — якобы новая игровая приставка Xbox Series X адово дымит от перегрева. Прикол удался, но вскрылся очень просто — чтобы повторить такой трюк, достаточно дунуть в нижнюю часть консоли паром из вейпа.

Конструктивная особенность системы охлаждения в Xbox Series X такова, что вентилятор отводит нагретый воздух снизу вверх через отверстия в корпусе.



Некоторые пользователи поверили, что Xbox Series X может дымить от перегрева, хотя очевидно, что при горении пластика, клея и прочих полимеров дым должен быть чёрным, а не белым. 

Компании Microsoft пришлось вмешаться. В своём твиттере она призвала не верить провокаторам и не вдувать вейп-пар в корпус консоли. Конечно, много вреда такой пар не принесёт, но влага от слюны может осесть на электронных компонентах и вызвать коррозию, которая со временем приведёт к поломке устройства.


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