Вчера во время обрыва подключения к интернету обнаружил одну особенность в работе Xbox Series X, которую не заметил во время тестирования для обзора. Работа консоли завязана на подключении к сети и после отключения будут недоступны некоторые функции.
Если отключить Xbox Series X от интернета вы потеряете доступ к разделам «Поделиться» и «Достижения». Первый необходим для создания скриншотов и видеороликов, а во втором отображается прогресс получения игровых ачивок.
Помимо этого, без интернета не получится запустить игры из каталога Xbox Game Pass. Что касается остальных игр, у меня без проблем запустился Dirt 5 и Assassin’s Creed Valhalla, хотя со второй после обрыва соединения у меня возникла проблема. Это, скорее всего, связано с особенностями привязки к Ubisoft Club.
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помогает принудительное отключение сетевого подключения в настройках консоли.