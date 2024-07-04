Как скачать игру Zenless Zone Zero (ZZZ) на смартфоны и планшеты Huаwei

Сегодня (4 июля) состоялся официальный релиз игры Zenless Zone Zero (ZZZ) от создателей Genshin Impact. Она уже доступна на ПК, iOS, Android и PlayStation 5. К сожалению, в магазин AppGallery релиз пока еще не добавили, поэтому рассказываем, как скачать ZZZ на устройства от бренда Huawei.
Первый способ: скачивание APK из сторонних источниковМы подобрали для вас парочку проверенных источников, где можно загрузить актуальный APK-файл игры для установки:
Второй способ: установка через Gbox
Скачайте в магазине AppGallery инструмент Gbox. Он может пригодиться в дальнейшем для установки и запуска приложений, которым необходимы сервисы Google. Внутри Gbox будет доступен магазин Google Play. Вы сможете залогиниться там и скачать игру Zenless Zone Zero (ZZZ) на свой смартфон или планшет от Huawei.
Приятной прокачки!