Обзор ноутбука HUAWEI MateBook 14: практичный выбор на каждый день

Дизайн

Устройства ввода

Экран

Железо и производительность

Интеллектуальные функции

Проекция — экран ноутбука дублируется на дисплее планшета

Расширение — экран планшета выступает в качестве дополнительного монитора, позволяя расширить рабочие пространства

Виртуальный фон — позволяет менять фон во время видеоконференций, скрывая пространство позади вас

Зрительный контакт — использует технологии распознавания лиц и коррекции для оптимизации направления вашего взгляда пользователя с помощью алгоритмов на базе ИИ, что обеспечивает более естественную видеосвязь

Усиление голоса — ноутбук определяет ваш голос и применяет шумоподавление на базе ИИ, чтобы усиливать его и отсекать внешний шум

Фильтрация шумов — использует нейросети для подавления лишних звуков

Достоверный звук — позволяет собеседнику слышать все окружающие звуки, включая ваш голос

Автономность

Итоги

Продолжаем знакомить вас с новыми устройствами от бренда HUAWEI. У нас на тесте побывал MateBook 14. Чем запомнился? Это стильный ноутбук с OLED-экраном и хорошей производительностью.HUAWEI MateBook 14 произвел впечатление универсального устройства на каждый день. Такие устройства без компромиссов вписываются в сценарии с учебой, работой и развлечениями. А теперь давайте «расставим всё по полочкам».Свежий HUAWEI MateBook 14 унаследовал знакомый силуэт флагманской серии. Его толщина составляет 14,5 мм, а вес — 1,31 кг.Устройство выполнено в спокойном и приятном зеленом цвете нежно-мятного оттенка. Корпус напрочь лишен каких-либо избыточных и отвлекающих деталей, благодаря чему создается лаконичный образ.На крышке, которая с легким усилием открывается одной рукой, нанесен логотип бренда. На левой грани расположились: USB-C, USB-A, HDMI и разъем 3,5 мм для подключения проводной гарнитуры. На правой размещен еще один USB-A. Количество портов мне показалось оптимальным. Как минимум, во время тестирования необходимость в подключении USB-хаба не возникла.На нижней поверхности имеются противоскользящие ножки, которые надежно удерживают ноутбук на горизонтальной поверхности. Здесь же производитель разместил отверстия вентиляции и динамиков. Они выполнены в форме точечного узора.HUAWEI MateBook 14 оснащается клавиатурой без цифрового блока. Над клавишей Del размещена клавиша включения со сканером отпечатков пальцев, который срабатывает быстро и точно.Размер клавиш и расстояние между ними показались оптимальными. Ход в меру короткий и довольно тихий.Прямо под клавиатурой по центру разместился довольно крупный тачпад с тактильно приятной матовой поверхностью.HUAWEI MateBook 14 оснащен 14,2-дюймовым OLED-экраном с соотношением сторон 3:2 и разрешением 2,8K (2880 x 1920). Его полезная площадь составляет 91%.Частота обновления — адаптивная, от 48 до 120 Гц. Эта особенность позволяет продлить время автономной работы ноутбука.Дисплей в качестве дополнительного устройства ввода имеет сенсорный слой с касанием по 10 точкам. Благодаря этому опыт взаимодействия с экраном практически идентичен смартфонному. Также имеется поддержка стилуса HUAWEI M-Pencil (3-го поколения), а это, в свою очередь, значительно расширяет рамки возможностей по работе с графикой.Контрастность экрана составляет 1 000 000:1. Есть поддержка цветовых охватов sRGB 100%, P3, 100% и Adobe RGB 95%. По словам производителя, индивидуальная калибровка гарантирует, что точность цветопередачи достигает значения △E < 1. Это означает, что ноутбук отлично подойдет для работы с фотографией и видео.Показатель пиковой яркости составляет 450 нит. Этого вполне достаточно для комфортной работы в помещении и на улице.Экран HUAWEI MateBook 14 получил сертификат защиты зрения TÜV Rheinland 2.0. Он подтверждает эффективность минимизации вредного воздействия синего света. Ноутбук обладает технологией защиты на аппаратном уровне. Она уменьшает долю волн синего света, обеспечивая лучшую защиту глаз и наиболее равномерную цветопередачу.Чувствительные пользователи к ШИМ смогут оценить, что частота затемнения составляет 1920 Гц. Это довольно высокий показатель, который обеспечивает плавный и комфортный просмотр при низком уровне яркости. Высокочастотное ШИМ-затемнение предотвращает утомление зрения, которое может быть вызвано низкочастотным ШИМ-затемнением.В качестве аппаратной платформы нашей тестовой конфигурации используется процессор Intel Core Ultra 5 125H на 3,6 ГГц и 16 ГБ оперативной памяти. Ёмкость накопителя составляет 1 ТБ.Чипы семейства Ultra основываются на архитектуре Intel Meteor Lake. Она включает в себя NPU (нейросетевой процессор). Чип оснащается двумя дополнительными эффективными ядрами с низким энергопотреблением, которые в некоторых сценариях могут брать на себя функции видеокарты. К слову о графике, в ноутбуке используется интегрированное решение Intel ARC.HUAWEI MateBook 14 получил технологию Super Turbo 2.0. Она оптимизирует аппаратное обеспечение ноутбука с помощью фирменных алгоритмов для повышения энергоэффективности и производительности. Благодаря этому решению обеспечивается быстрый запуск приложений, бесперебойный запуск и быстрая зарядка.Мы протестировали ноутбук в CristalDiskMark, Cinebench и Novabench. С результатами бенчмарков вы можете ознакомиться на скриншотах ниже:Также мы запустили на HUAWEI MateBook 14 несколько игр, в том числе Ведьмак 3 и Dota 2. Они вполне стабильно запускаются и идут в Full HD разрешении на средних настройках. Ведьмак выдает 25-27 FPS, Dota 2 — 35-40 FPS.Ноутбук оснащается антенной HUAWEI Metaline, которая обеспечивает стабильное соединение и высокую производительность в условиях слабого сигнала. В её конструкции используется сетевой фильтр, оптимизированная схема проводящего рисунка и электромагнитный барьер.Не обошлось без поддержки фирменной функции «Суперустройство». Она позволяет объединять несколько устройств бренда в единое пространство, например в сценариях «смартфон+ноутбук» или «планшет+ноутбук».«Суперустройство» позволяет запускать на экране ноутбука приложения со смартфона. Также доступна возможность редактирования файлов из памяти мобильного устройства. Помимо этого можно обычным перетаскиванием обмениваться данными между ноутбуком и подключенным смартфоном (или планшетом).Владельцы смартфонов HUAWEI могут разблокировать ими свой MateBook.В рамках функции «Суперустройство» подключенный к ноутбуку планшет можно задействовать в качестве внешнего монитора. Эту возможность можно использовать в двух режимах:Помимо всего вышеперечисленного, подключенный планшет может выполнять те же функции, что смартфон — запуск мобильных приложений, а также обмен и редактирование файлов.Также HUAWEI MateBook 14 получил функцию AI Search, которая позволяет быстро и точно находить различные файлы и материалы на ноутбуке или на смартфоне, включая веб-страницы, приложения и документы. Имеется режим предварительного просмотра. AI Search работает на базе искусственного интеллекта. Благодаря этому можно искать по ключевым словам нужный контент в документах.Разрешение веб-камеры составляет 1080p. Она изготовлена по технологии инжекционного формования металла, которая позволяет уменьшить размер модуля до 2 мм. Для всех, кто беспокоится о приватности, имеется независимый переключатель, отключающий физически камеру.Вебка также получила поддержку ряда функций на базе ИИ:Для чистой передачи голоса используется набор функций AI Voice. Для её включения используется отдельная клавиша между F6 и F7. В набор входят:Автономную работу HUAWEI MateBook 14 обеспечивает аккумулятор на 70 Вт⋅ч. При полной зарядке он способен проработать примерно 18,5 часа в режиме просмотра Full HD видео.В ноутбуке реализован новый режим энергосбережения. Он включает автоматически, когда уровень заряда падает ниже 30%.В комплекте с ноутбуком идет фирменный адаптер питания HUAWEI SuperCharge мощностью 65 Вт. Есть поддержка обратной зарядки на 40 Вт. Она активируется при отключенном питании и позволяет довольно быстро по проводу подзарядить другие ваши гаджеты.HUAWEI MateBook 14 подойдет для практичных пользователей, который внимательно подходят к выбору устройств с точки зрения соотношения стоимости и характеристик. Сильные стороны ноутбука: приятный дизайн, качественный OLED экран с поддержкой рукописного ввода, достойная производительность до Intel Core Ultra 7 и внушительный набор интеллектуальных функций.